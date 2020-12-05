Wyoming will be well-served by having Eric Barlow as its next Speaker of the House.
Barlow, 54, can’t officially call himself speaker until a vote when the Legislature convenes and the entire House of Republicans, Democrats, Libertarians and Independents votes. But a vote last month of the predominant Republican caucus likely assures him of the position.
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