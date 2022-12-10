This week, those running the new college district found themselves in quite the pickle. A $10 million pickle.
As it turns out, it wasn’t necessarily their fault or even a matter of assigning blame. By virtue of a perfect storm of the formation of a new college district and new legislation changing how energy companies are taxed, the Gillette Community College District found itself short about $10 million.
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