This week, those running the new college district found themselves in quite the pickle. A $10 million pickle.

As it turns out, it wasn’t necessarily their fault or even a matter of assigning blame. By virtue of a perfect storm of the formation of a new college district and new legislation changing how energy companies are taxed, the Gillette Community College District found itself short about $10 million.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.