Sometimes things work out how they were meant to.
Not usually. And not always at first. But eventually, in a sum-equal way, time has a way of striking a balance and making things right.
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