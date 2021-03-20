It’s refreshing to see parity is still valued in Campbell County politics.

The recent leadership change within the Campbell County Republican Party Central Committee shows the local GOP, overall, is more united than divided after a tumultuous couple of years that saw a faction of the local party move so far right as to alienate other Republicans.

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