To all the hoarders out there that have made a difficult time even more difficult for others by your selfish ways, I ask, What kind of person are you in the glass?
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